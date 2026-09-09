Islamische Revolutionsgarden: Der mächtige Kampf wird fortgesetzt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gab die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt: Die Wartungs- und Vorbereitungshallen sowie die Standorte der F-35-, F-16- und F-15-Kampfflugzeuge sowie die Schutzunterstände für die Kampfflugzeuge wurden angegriffen.