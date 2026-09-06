Raketenantwort der Revolutionsgarden im Persischen Golf; Flugzeugträger und Zerstörer der USA wurden angegriffen

Nachrichtenagentur Abna – Politikgruppe: Weniger als 24 Stunden nach dem CENTCOM-Angriff auf drei iranische Tanker trafen die IRGC in zwei getrennten Operationen einen Flugzeugträger und einen US-Zerstörer mit ballistischen Raketen und zerstörten ein feindliches unbemanntes Überwasserfahrzeug (USV) vor der Straße von Hormus. Dieser Schritt war eine entschlossene Antwort auf die amerikanische Aggression; die feindlichen Kriegsschiffe verließen das Gebiet nach erlittenen Schäden.

Das Öffentlichkeitsbüro der IRGC gab am frühen Sonntagmorgen in seiner Erklärung Nr. 10 bekannt: Die Luft- und Weltraumstreitkräfte der IRGC griffen mit mehreren ballistischen Raketen den Flugzeugträger und einen Zerstörer der kindermordenden, aggressiven US-Armee an, die iranische Schiffe belästigt und an der Seeblockade teilgenommen hatten.

Laut dieser Erklärung mussten die beiden Kriegsschiffe nach Schäden und aus Angst vor erneuten Angriffen aus dem Konfliktgebiet fliehen. Die IRGC betonte, dass der Angreifer, der jahrelang mit falschem Stolz und haltlosen Behauptungen in der Region auftrat, heute gezwungen war, offiziell einzuräumen, dass zwei Marineschiffe der USA angegriffen wurden. Das Eingeständnis von CENTCOM wurde als lebendiger Beweis für die strategische Niederlage des Feindes und den Nachweis der Angriffskraft der IRGC gewertet.

Wenige Stunden später meldete das Öffentlichkeitsbüro der IRGC in Erklärung Nr. 11, dass ein USV (unbemanntes ferngesteuertes Fahrzeug) der terroristischen US-Armee von den Seestreitkräften der IRGC getroffen wurde. Dieses USV, das in die geschützte Zone der Straße von Hormus eindringen wollte, wurde angegriffen. Die IRGC wies auf die strategische Kontrolle dieser lebenswichtigen Wasserstraße durch die Islamische Republik Iran hin und betonte, dass jede verzweifelte Bewegung des Feindes von den Kämpfern der Seestreitkräfte der IRGC überwacht und entschlossen beantwortet wird. Die USA müssen wissen, dass sie keinen anderen Weg haben, als die Region zu verlassen und von ihrem Übel abzulassen.

Diese Operation fand statt, nachdem CENTCOM gestern einen Angriff auf drei mit der IRGC verbundene Tanker gemeldet hatte. Die IRGC erteilte mit dieser Aktion eine vernichtende Antwort auf die US-Aggression und zeigte erneut, dass die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran entschlossen und unnachgiebig die Sicherheit des Islamischen Iran verteidigen.

Abschließend warnten die IRGC in ihren Erklärungen, dass das US-Regime bei Fortsetzung feindseliger und aggressiver Handlungen mit noch härteren Antworten rechnen müsse. Wir stehen stärker denn je, und der Sieg gehört dem Volk des widerstandsfähigen Islamischen Iran; Niederlage und Reue sind das unvermeidliche Schicksal der Angreifer.