Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab kritisierte Naftali Bennett, der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes, das Vorgehen von Benjamin Netanjahu, dem derzeitigen Premierminister dieses Regimes, scharf.

Bennett sagte: «Netanjahu hat sich die Methode der Lügenverbreitung und der Verwandlung der Sicherheitskräfte in Feinde zu eigen gemacht, um sich von der direkten Verantwortung für den Angriff vom 7. Oktober („Sturm der Al-Aqsa“) freizusprechen.»

Er fügte hinzu, dass dieser Ansatz darauf abziele, Verantwortlichkeiten zu verschieben und Anschuldigungen von Netanjahu fernzuhalten.

Bennetts Äusserungen erfolgen, nachdem kürzlich Sara Netanjahu, die Ehefrau des Premierministers des zionistischen Regimes, Jair Golan, den ehemaligen Stellvertreter des Stabschefs der Armee dieses Regimes, beschuldigt hatte, im Voraus von der Operation «Sturm der Al-Aqsa» (7. Oktober) gewusst zu haben.

Golan wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass er die Ehefrau des Premierministers des zionistischen Regimes verklagen werde.

Die mit Golan verbundene Partei betonte, dass Netanjahu, anstatt sich wegen der Versäumnisse bei der Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen zu entschuldigen, versuche, sich der Verantwortung für dieses Ereignis zu entziehen.

Während das Kabinett Netanjahus die Einrichtung einer offiziellen Kommission zur Untersuchung der Sicherheitslücken drei Jahre nach der Operation «Sturm der Al-Aqsa» verhindert, erklärte seine Ehefrau, dass eine Untersuchungskommission zur Prüfung eines möglichen Verrats unter zionistischen Amtsträgern eingesetzt werden müsse.

Gadi Eizenkot, Netanjahus Hauptkonkurrent, stellte ebenfalls klar: «Er flieht vor der grössten Niederlage in der Geschichte des gefälschten israelischen Regimes.»