Scheich Naim Kassem: Islamische Einheit bedeutet Konzentration auf den wahren Feind der islamischen Ummah

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Manar“ sagte Scheich Naim Kassem in seiner Rede anlässlich der Geburt des Propheten des Islam und der Woche der islamischen Einheit: Die angestrebte islamische Einheit ist eine Einheit, die zur Stärke der Muslime führt und ihre Geschlossenheit und Zusammenarbeit verwirklicht, insbesondere zwischen Staaten und Völkern. Die angestrebte islamische Einheit ist die Befreiung der islamischen Ummah von Knechtschaft und Entfremdung sowie die Bekämpfung von Spaltungen und konfessionellen, religiösen und politischen Hindernissen.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah betonte: Die angestrebte islamische Einheit ist der Kampf gegen die amerikanischen und israelischen Zersplitterungs- und Spaltungsprojekte, die auf die Zerstückelung unserer Region abzielen. Islamische Einheit bedeutet Konzentration auf den wahren Feind der islamischen Ummah und Überwindung innerer Differenzen.

Scheich Naim Kassem präzisierte: Die islamische Einheit hat zwei Ergebnisse: Erstens die Verhinderung von Spaltungen und die Vereinigung; zweitens die Ausweitung dieser Einheit auf nationale und menschliche Einheit. Das zweite Ergebnis ist, dass wir uns um die zentrale Frage Palästinas vereinen werden, die die Zukunft der gesamten Region bestimmt.

Er erklärte: Die palästinensische Sache ist keine konfessionelle Frage, sondern eine islamische, nationale, arabische und menschliche Angelegenheit. Wir rufen die arabischen und islamischen Länder und ihre Völker auf, sich zu vereinen und nicht tatenlos zuzusehen, während die Feinde in unsere Region eindringen und ihre Brüder leiden.

Er fügte hinzu: Es ist an der Zeit, dass unsere Region durch Verständigung zwischen ihren Ländern sicher wird und der Arroganz ein Ende gesetzt wird.