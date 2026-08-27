Inspektion der beschädigten Standorte nur mit neuem Protokoll

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Mohammad Eslami, Leiter der Atomenergieorganisation Irans, in einer Pressekonferenz auf die Frage nach dem Besuch der beschädigten Nuklearanlagen und wies darauf hin, dass die iranischen Nuklearanlagen vor den Angriffen unter der Aufsicht der Behörde standen und registriert waren: Solange die IAEO ihren Pflichten nicht nachkommt und kein neues Protokoll für die Inspektion dieser Einrichtungen erstellt wurde, gibt es keine Möglichkeit für eine Inspektion der nuklearen Anlagen unseres Landes durch die Behörde.

Er fügte hinzu: Gemäß dem Gesetz des Parlaments muss bei Einrichtungen, die militärischen Angriffen ausgesetzt waren, zunächst der Sicherheitsstatus der Standorte geklärt werden, und die Behörde muss ebenfalls ein klares Protokoll für die Art und Weise der Inspektion dieser Einrichtungen haben.