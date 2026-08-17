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Yahya Sari: Wir haben das Kriegsschiff des saudischen Feindes in Brand gesetzt

17 August 2026 - 23:43
News ID: 1853678
Source: ABNA
Yahya Sari: Wir haben das Kriegsschiff des saudischen Feindes in Brand gesetzt

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte berichtete, dass das Kriegsschiff und mehrere Boote der saudischen Armee von den jemenitischen Streitkräften getroffen wurden, wobei das Schiff in Brand gesetzt und die Boote versenkt wurden.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, erklärte Yahya Sari, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte: «Wir haben ein Kriegsschiff des saudischen Feindes zusammen mit vier begleitenden Militärbooten im Roten Meer vor der Küste von Al-Mukha getroffen.»

Er fügte hinzu: «Dieser Angriff war präzise und direkt, mit mehreren ballistischen Raketen. Diese Operation führte zur vollständigen Verbrennung des Schiffes, zur Versenkung einiger Boote und zum Inbrandsetzen anderer Boote.»

Yahya Sari betonte: «Wir beobachten alle Bewegungen und Ansammlungen des saudischen Feindes genau und werden diese Bewegungen und Ansammlungen sowohl zu Lande als auch zur See treffen. Auch die Gleichung "Blockade gegen Blockade" wird fortgesetzt, und alle Ansammlungszentren der feindlichen Militärs werden getroffen, wo immer sie sich befinden.»

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte außerdem: «Wir haben ein Waffenlager, das mit den Ansammlungen des saudischen Feindes verbunden ist, im militärischen Zentrum "Sahn al-Jinn" in Marib mit mehreren Drohnen getroffen und in Brand gesetzt.»

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