Yahya Sari: Wir haben das Kriegsschiff des saudischen Feindes in Brand gesetzt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, erklärte Yahya Sari, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte: «Wir haben ein Kriegsschiff des saudischen Feindes zusammen mit vier begleitenden Militärbooten im Roten Meer vor der Küste von Al-Mukha getroffen.»

Er fügte hinzu: «Dieser Angriff war präzise und direkt, mit mehreren ballistischen Raketen. Diese Operation führte zur vollständigen Verbrennung des Schiffes, zur Versenkung einiger Boote und zum Inbrandsetzen anderer Boote.»

Yahya Sari betonte: «Wir beobachten alle Bewegungen und Ansammlungen des saudischen Feindes genau und werden diese Bewegungen und Ansammlungen sowohl zu Lande als auch zur See treffen. Auch die Gleichung "Blockade gegen Blockade" wird fortgesetzt, und alle Ansammlungszentren der feindlichen Militärs werden getroffen, wo immer sie sich befinden.»

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte außerdem: «Wir haben ein Waffenlager, das mit den Ansammlungen des saudischen Feindes verbunden ist, im militärischen Zentrum "Sahn al-Jinn" in Marib mit mehreren Drohnen getroffen und in Brand gesetzt.»