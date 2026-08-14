Eine Eskalation des Krieges, falls die Bedingungen Irans nicht erfüllt werden, wird die weltweiten Machtgleichgewichte grundlegend verändern.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA fügte Mohammad Mokhber, Berater und Assistent des Obersten Führers im Cyberspace, hinzu: «Nachdem die Unfähigkeit der USA, ihre Verbündeten im Persischen Golf zu schützen, bewiesen wurde, ist der nachhaltigste Weg für eine neue Ordnung in der Region die Umsetzung des wirtschaftlich-sicherheitspolitischen Mechanismus von Hormus, unabhängig von den militärischen Garantien Washingtons».