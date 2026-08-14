Laut der Nachrichtenagentur ABNA fügte Mohammad Mokhber, Berater und Assistent des Obersten Führers im Cyberspace, hinzu: «Nachdem die Unfähigkeit der USA, ihre Verbündeten im Persischen Golf zu schützen, bewiesen wurde, ist der nachhaltigste Weg für eine neue Ordnung in der Region die Umsetzung des wirtschaftlich-sicherheitspolitischen Mechanismus von Hormus, unabhängig von den militärischen Garantien Washingtons».
Eine Eskalation des Krieges, falls die Bedingungen Irans nicht erfüllt werden, wird die weltweiten Machtgleichgewichte grundlegend verändern.
14 August 2026 - 13:39
News ID: 1852363
Source: ABNA
Der Berater und Assistent des Obersten Führers im Cyberspace schrieb: «Die endgültige Strategie der Führung, den Krieg im Falle der Nichteinhaltung der iranischen Bedingungen zu verschärfen, wird zweifellos die Machtverhältnisse in der Welt umgestalten».
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