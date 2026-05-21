Peschkian: Den Iran durch Gewalt zur Kapitulation zu zwingen, ist nichts als eine Illusion

Laut ABNA schrieb Masoud Peschkian auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Der Iran ist stets seinen Verpflichtungen treu geblieben und hat alle Wege zur Vermeidung von Krieg erprobt. Alle Wege stehen seitens des Iran offen. Den Iran durch Gewalt zur Kapitulation zu zwingen, ist nichts als eine Illusion.

Er fügte hinzu: Diplomatie auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt ist kostengünstiger, vernünftiger und nachhaltiger als Krieg, was der Iran seit Jahren betont.