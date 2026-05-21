Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte die australische Außenministerin Penny Wong: Die von Ben-Gvir mit den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit veröffentlichten Bilder sind erschütternd und inakzeptabel.
Sie fügte hinzu: Wir verurteilen das demütigende Verhalten der israelischen Regierungsbeamten und Ben-Gvirs gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit.
Die veröffentlichten Bilder zeigen, dass die Soldaten des zionistischen Regimes nach der Festnahme der Aktivisten der "Sumud"-Flotte gewalttätig und beleidigend mit ihnen umgegangen sind.
Andererseits wurden Bilder von Misshandlung und unmenschlichem Verhalten Ben-Gvirs und der Soldaten des zionistischen Regimes gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Sumud-Flotte veröffentlicht, die weltweite Empörung ausgelöst haben.
Australien: Ben Gvirs Verhalten gegenüber festgenommenen Aktivisten der "Sumud"-Flotte ist erschütternd
Die australische Außenministerin verurteilte die Handlungen des Innenministers des zionistischen Regimes gegenüber den festgenommenen Aktivisten der "Sumud"-Flotte.
Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte die australische Außenministerin Penny Wong: Die von Ben-Gvir mit den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit veröffentlichten Bilder sind erschütternd und inakzeptabel.
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