Australien: Ben Gvirs Verhalten gegenüber festgenommenen Aktivisten der "Sumud"-Flotte ist erschütternd

Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte die australische Außenministerin Penny Wong: Die von Ben-Gvir mit den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit veröffentlichten Bilder sind erschütternd und inakzeptabel.

Sie fügte hinzu: Wir verurteilen das demütigende Verhalten der israelischen Regierungsbeamten und Ben-Gvirs gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Flotte der Widerstandsfähigkeit.

Die veröffentlichten Bilder zeigen, dass die Soldaten des zionistischen Regimes nach der Festnahme der Aktivisten der "Sumud"-Flotte gewalttätig und beleidigend mit ihnen umgegangen sind.

Andererseits wurden Bilder von Misshandlung und unmenschlichem Verhalten Ben-Gvirs und der Soldaten des zionistischen Regimes gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Sumud-Flotte veröffentlicht, die weltweite Empörung ausgelöst haben.