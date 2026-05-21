US-Senator: Trumps Krieg gegen Iran ist aufs Schärfste gescheitert

Laut ABNA schrieb der demokratische US-Senator Raphael Warnock in einer Nachricht auf X: Der Senat hat einen wichtigen Schritt zur Beendigung von Trumps illegalem Krieg gegen Iran unternommen.

Der US-Senator fügte hinzu: Dieser Krieg ist aufs Schärfste gescheitert. Ich verspreche, dass ich diesen Präsidenten weiterhin zur Rechenschaft ziehen werde. Auch meine republikanischen Kollegen sollten dasselbe tun (gegen die Trump-Regierung).

Dies geschah, nachdem der US-Senat am Dienstag eine Resolution verabschiedet hatte, die eine Einschränkung der Kriegsbefugnisse von Donald Trump fordert.

Es ist das erste Mal während des Krieges der USA und des israelischen Regimes gegen Iran, dass der US-Senat erfolgreich eine Resolution bis zu diesem Stadium verabschiedet hat.

Der US-Senat war zuvor sieben Mal gescheitert, diese Resolution zu verabschieden.

Gemäß dieser Resolution wäre Trump verpflichtet, den Krieg zu beenden, es sei denn, er erhält die Genehmigung des Kongresses zur Fortsetzung des Krieges.

Die Resolution fand die Unterstützung von vier republikanischen Senatoren und fast aller Demokraten.