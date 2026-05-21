Türkei verurteilt verbale und physische Gewalt des zionistischen Ministers gegen Aktivisten der "Sumud"-Flotte

Laut ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu erklärte das türkische Außenministerium heute, Mittwoch, in einer Stellungnahme: Wir verurteilen die verbale und physische Gewalt eines israelischen Ministers gegen die Aktivisten der internationalen "Sumud"-Flotte, die illegal durch das israelische Regime in internationalen Gewässern beschlagnahmt wurde.

In der vom türkischen Außenministerium herausgegebenen Erklärung heißt es: Alle erforderlichen Bemühungen werden zusammen mit anderen betroffenen Ländern unternommen, um die sofortige und sichere Freilassung der festgenommenen türkischen Staatsbürger und anderer Aktivisten der Flotte zu erreichen.

In der Erklärung wird klargestellt: Dieser Minister (Itamar Ben-Gvir, der zionistische Innenminister) ist eine der Schlüsselfiguren des vom israelischen Regime in Gaza verübten Völkermords und hat der Welt einmal mehr die gewalttätige und barbarische Denkweise des Netanyahu-Kabinetts offen gezeigt.

Die veröffentlichten Bilder zeigen, dass die Soldaten des zionistischen Regimes nach der Festnahme der Aktivisten der "Sumud"-Flotte gewalttätig und beleidigend mit ihnen umgegangen sind.

Andererseits wurden Bilder von Misshandlung und unmenschlichem Verhalten Itamar Ben-Gvirs, des Innenministers des zionistischen Regimes, und der Soldaten dieses Regimes gegenüber den festgenommenen Aktivisten der Sumud-Flotte veröffentlicht, die weltweite Empörung ausgelöst haben.