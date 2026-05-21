Trumps Gesandter: Es ist Zeit für die Rückkehr und Verstärkung der US-Militärpräsenz in Grönland

Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte Jeff Landry, Trumps Sondergesandter für Grönland: Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass wir unsere militärische Präsenz in Grönland wieder etablieren und verstärken.

Diese Äußerungen kommen, während Trump diese Insel für die nationale Sicherheit Amerikas als lebenswichtig erachtet und behauptet, dass die Region ohne Kontrolle Washingtons an China oder Russland fallen würde.

Grönland ist auch die kürzeste Route für ballistische Raketen von Russland nach Amerika.

Während des Kalten Krieges hatte Washington 17 Militäranlagen in Grönland, die es im Laufe der Zeit schloss, und heute verfügt es nur noch über die Pituffik-Weltraumbasis im Norden der Insel. Berichten zufolge bemühen sich die USA jedoch um den Bau von drei neuen Stützpunkten im Süden der Insel.

Diese Basis, früher bekannt als Thule Air Base, liegt in der dänischen Region Grönland und ist einer der wichtigsten strategischen Stützpunkte der USA außerhalb des Landes, da sie Amerikas Schild zum Schutz seiner Interessen in der Arktis ist. Zu den Aufgaben der Basis gehören die Entdeckung und Verfolgung interkontinentaler ballistischer Raketen über der Polarregion. Die Basis unterstützt auch die weltraumgestützten Aktivitäten der USA.

Diese Äußerungen Landrys kommen, nachdem Grönlands Ministerpräsident zuvor gewarnt hatte, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe und ihr Selbstbestimmungsrecht allein bei den Menschen dieser Region liege.