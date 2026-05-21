General Qaani: Die Erfolge der Flotte "Sumud" setzen sich fort

Laut ABNA schrieb General Ismail Qaani, Kommandeur der Quds-Truppe der Islamischen Revolutionsgarde, in einer Botschaft:

"Die Siege und Erfolge der Flotte 'Sumud' setzen sich fort; sie hat die Heuchelei-Mauern der angeblichen Freiheiten der westlichen Zivilisation zum Einsturz gebracht und den zionistischen Faschisten mehr denn je bloßgestellt. Sie hat Palästina wieder in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt.

Sie hat das besiegte zionistische Regime, das die Eskalation von Unterdrückung und Verbrechen vorangetrieben hat, schneller als zuvor dem Ende näher gebracht."