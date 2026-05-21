Iravani: Der Sicherheitsrat darf nicht schweigen angesichts der wiederholten Drohungen Trumps

Laut ABNA sagte Amir Saeed Iravani am Mittwochabend (Ortszeit) in der Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Schutz von Zivilpersonen: Der Schutz von Zivilpersonen ist nicht nur eine humanitäre Sorge, sondern gemäß dem humanitären Völkerrecht, den Genfer Konventionen und der UN-Charta eine verbindliche rechtliche Verpflichtung.

Iravani fügte hinzu: Dennoch sind Zivilpersonen heute zunehmend vorsätzlichen militärischen Angriffen, kollektiven Strafen ausgesetzt, und zivile Infrastruktur wird systematisch zerstört. Diese traurige Realität ist von Gaza über Libanon bis hin zum jüngsten Angriffskrieg gegen den Iran offensichtlich.

Der Botschafter Irans bei der UNO stellte klar: Die jüngsten aggressiven Handlungen der USA und des israelischen Regimes gegen den Iran am 28. Februar haben diese bittere Wahrheit erneut offengelegt. Er erinnerte daran: Während dieser vierzig Tage des sinnlosen und brutalen Krieges haben die Angreifer durch die vorsätzliche Zielung von Zivilpersonen und ziviler Infrastruktur schwere und systematische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen.

Der iranische Vertreter bei der UNO betonte: Bei einem brutalen Angriff wurde eine Mädchenschule in Minab vorsätzlich getroffen und vollständig zerstört, was zum Märtyrertod von über 168 unschuldigen Schülerinnen führte. Diese Handlungen sind keine Kollateralschäden, sondern Kriegsverbrechen.

Er stellte klar: Leider ist der Sicherheitsrat aufgrund der Behinderung durch ein ständiges Mitglied, das selbst der Angreifer ist, bei der Erfüllung seiner Pflichten angesichts dieser offensichtlichen Verstöße gescheitert.

Iravani betonte: Der Sicherheitsrat darf nicht schweigen oder gleichgültig bleiben angesichts der wiederholten und täglichen Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran, einschließlich der expliziten Drohung, den Iran zu bombardieren und ihn "in die Steinzeit zurückzuversetzen", die Energie-, Wirtschafts- und Industrieinfrastruktur des Landes zu zerstören, iranische Nuklearwissenschaftler und hochrangige Beamte ins Visier zu nehmen und sogar der Rhetorik und Drohung, die iranische Zivilisation zu vernichten.

Der iranische Vertreter bei der UNO sagte: Die Normalisierung dieser Androhung von Gewalt, aggressiven Handlungen und aufrührerischer Rhetorik durch ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats schafft einen gefährlichen Präzedenzfall. Die USA und das israelische Regime sowie jene, die diese Aggressionen gegen den Iran unterstützt und erleichtert haben, müssen die volle rechtliche und internationale Verantwortung für diese schrecklichen Verbrechen und schweren Verstöße tragen. Straflosigkeit für solche Verbrechen ist nicht nur ein Verrat an den Opfern, sondern bedroht auch den internationalen Frieden und die Sicherheit.

Der Botschafter Irans bei der UNO sagte: Das israelische Regime ist der größte Mörder von Zivilpersonen in der Welt und verdient keine Antwort. In dieser Sitzung haben einige Redner es wieder vorgezogen, die illegalen aggressiven Handlungen der USA und des israelischen Regimes gegen den Iran zu ignorieren, während sie bewusst ihre eigene Rolle bei der Erleichterung, Bereitstellung und politischen Unterstützung dieser Aggression und dieses brutalen Krieges, insbesondere bei der vorsätzlichen Zielung von Zivilpersonen und ziviler Infrastruktur im Iran, übersehen.