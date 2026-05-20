Grossi betont die Unterlassung von Angriffen auf Kernkraftwerke und Nuklearanlagen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA betonte Rafael Grossi, Generaldirektor der IAEO, in seinen jüngsten Äußerungen die Notwendigkeit, die fortlaufenden Gewährleistungen der Agentur hinsichtlich der Verifizierung der iranischen Aktivitäten und Nuklearanlagen aufrechtzuerhalten.

Grossi unterstützte ausdrücklich die diplomatischen Wege zur Lösung der bestehenden Herausforderungen, forderte die größtmögliche Zurückhaltung von beiden Seiten und betonte insbesondere die Notwendigkeit, jede militärische Aktion oder Angriffe auf Kernkraftwerke und Nuklearanlagen zu unterlassen.

Er stellte klar, dass die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit der Überwachungen der Agentur über das iranische Nuklearprogramm für die Gewährleistung der Transparenz der Aktivitäten unerlässlich sei.