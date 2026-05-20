Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera betonte der prominente demokratische US-Senator Chris Murphy: „Das Ergebnis des Krieges gegen Iran war vom ersten Tag an klar.“

Er fügte hinzu: „Ihr Plan (Washingtons) war nichts weiter als eine naive, kindische Fantasie, nichts weiter als improvisierte Illusionen, die hastig auf eine Papierserviette gekritzelt wurden.“

Diese Äußerungen Murphys beziehen sich auf die Illusion eines Regimewechsels im Iran.

Murphy hatte sich zuvor bereits über die Aggression seiner Regierung gegen Iran und deren offensichtlichen Widerspruch zu allen internationalen Standards geäußert und betont: „Jetzt kostet eine Gallone Benzin in Connecticut 5 Dollar und Diesel 6 Dollar.“

Der Senator aus dem US-Bundesstaat Connecticut fügte hinzu: „Diese Situation zerstört die Menschen, die von ihrem monatlichen Gehalt leben, die Kleinunternehmer, die Bauern und die Transportbranche, und der Einzige, der die Preise so stark in die Höhe getrieben hat, ist Donald Trump.“