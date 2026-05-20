Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte Matteo Salvini, Vizepremierminister und Minister für Infrastruktur und Verkehr Italiens, dass italienische Transportunternehmen dringend Hilfe benötigen, da der anhaltende Anstieg der Treibstoffkosten zum Stopp des Güterverkehrs führen könnte.

Salvini bezeichnete die Reaktion Brüssels auf die Treibstoffpreiserhöhung als überraschend und sagte, dass die Brüsseler die Situation ernst einschätzen, aber keine Eile hätten, Maßnahmen zu ergreifen.

Die USA und das israelische Regime verschärften am 9. Esfand 1404 (28. Februar 2026) mit ihrem Angriff auf iranisches Territorium die Unsicherheit in der Straße von Hormus für die Schifffahrt. Der Krieg in der Region Westasien und die eingeschränkte Passage von Öltankern durch die Straße von Hormus haben zur Energiekrise in der Welt beigetragen.