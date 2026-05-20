Folgen des Krieges gegen Iran; Großbritannien warnt vor einer globalen Ernährungskrise

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte Yvette Cooper, die britische Außenministerin, dass sich die Welt schnell einer globalen Ernährungskrise nähere. „Wir können nicht zulassen, dass Dutzende Millionen Menschen hungern.“

Sie betonte, dass die Düngemittelversorgung besonders jetzt zu Beginn der Frühlingsanbausaison von entscheidender Bedeutung sei.

Die USA und das israelische Regime verschärften am 9. Esfand 1404 (28. Februar 2026) mit ihrem Angriff auf iranisches Territorium die Unsicherheit in der Straße von Hormus für die Schifffahrt. Der Krieg in der Region Westasien und die eingeschränkte Passage von Öltankern durch die Straße von Hormus haben zur Energiekrise in der Welt beigetragen.