Positiver Votum des US-Senats für eine Resolution zur Einschränkung von Trumps Kriegsbefugnissen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA stimmte der US-Senat am Dienstag für eine Resolution, die die Einschränkung der Kriegsbefugnisse von Donald Trump, dem Präsidenten des Landes, fordert.

Dies ist das erste Mal während des Krieges der USA und des israelischen Regimes gegen Iran, dass der US-Senat es geschafft hat, diese Resolution bis zu diesem Stadium umzusetzen.

Der US-Senat war zuvor sieben Mal gescheitert, diese Resolution zu verabschieden.

Gemäß dieser Resolution wird Trump verpflichtet sein, den Krieg zu beenden, es sei denn, er erhält die Genehmigung des Kongresses, den Krieg fortzusetzen.

Diese Resolution erhielt die Unterstützung von vier republikanischen Senatoren und fast allen Demokraten.