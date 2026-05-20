Die New York Times: Iran ist bereit

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA zitierte die New York Times einen US-Militärbeamten mit der Aussage, der Iran habe während der Waffenruhe Dutzende seiner Raketenstützpunkte wiedereröffnet, die während des Krieges beschädigt worden waren.

Dem Bericht zufolge habe der Iran mobile Raketenwerfer verlegt und gleichzeitig einige militärische Taktiken angepasst, um sich auf mögliche Konflikte vorzubereiten.

In dem Bericht wird betont, dass der Iran eine große Anzahl ballistischer Raketen in geschützten Militäranlagen in den Bergen stationiert habe, was es für US-Kampfflugzeuge sehr schwierig mache, sie zu treffen. Aus diesem Grund hätten frühere US-Angriffe nur die Eingänge dieser Anlagen getroffen, aber der Iran habe es geschafft, viele davon wiederzueröffnen.

Es wird auch berichtet, dass der Iran durch die Analyse der Bewegungsmuster US-amerikanischer Kampfflugzeuge seine Verteidigungsfähigkeiten verbessern wolle. Infolgedessen seien die Verteidigungsfähigkeiten Irans gestärkt worden, weshalb es eine US-F-15 abgeschossen und eine F-35 getroffen habe. Im Iran herrsche die Überzeugung, dass Widerstand und Standhaftigkeit gegen die USA möglich seien. Das Land sei trotz der Angriffe und Bombardierungen stärker und anpassungsfähiger aus dem vergangenen Krieg hervorgegangen.