Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die hebräischsprachige Zeitung Maariv: Das zionistische Regime steckt in einer gefährlichen strategischen Sackgasse im Krieg gegen Iran. Netanjahus Drängen auf Wiederaufnahme des Krieges gegen Iran könnte Israel noch tiefer hineinziehen.

Im weiteren Verlauf des Berichts heißt es: Iran hat dem zionistischen Regime durch die Aufzwingung des Waffenstillstands im Libanon eine schwere Niederlage beigefügt. Dieses Regime steht vor einem großen Problem in seinem Krieg gegen Iran.

In dem Bericht wird betont: Die heldenhaften Geschichten, die Netanjahu sich selbst zuschreibt, entpuppen sich als begrenzte Erfolge. Diese Geschichten sind ein Beispiel für viel Lärm um nichts.

Maariv fügte hinzu: 70 Prozent der iranischen Raketen, die in unterirdischen Städten versteckt sind, wurden bei diesen Angriffen nicht beschädigt. Dieser Krieg könnte sich zu einer strategischen Katastrophe für Israel entwickeln, das heute keine Kontrolle über die Verhandlungen oder die bestehenden Bedingungen hat.