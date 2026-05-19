Ironie von Generalmajor Rezaei an Trump / Er setzt selbst ein Ultimatum, er selbst hebt es wieder auf

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: „Er setzt ein Ultimatum für einen militärischen Angriff und hebt es dann selbst wieder auf! In der wahnhaften Hoffnung, das Volk und die Verantwortlichen Irans zur Kapitulation zu zwingen!

Die eiserne Faust der mächtigen Streitkräfte und der großen Nation Irans wird sie zum Rückzug und zur Kapitulation zwingen.“

Wenige Stunden zuvor war Donald Trump mit einem Beitrag zum wiederholten Male von seiner Behauptung eines militärischen Angriffs auf Iran zurückgerudert und behauptete, diese Entscheidung auf Ersuchen der Führer Saudi-Arabiens, der VAE und Katars sowie aufgrund von „laufenden ernsthaften Verhandlungen mit Teheran“ aufgeschoben zu haben.