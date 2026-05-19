Warnung des Kommandeurs des Khatam-al-Anbiya-Hauptquartiers (s.) an die USA und ihre Verbündeten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte der Pasdaran-Generalmajor Ali Abdullahi, Kommandeur des Khatam-al-Anbiya-Hauptquartiers (s.): „Wir erklären den USA und ihren Verbündeten, sie sollen nicht erneut einen strategischen Fehler und eine Fehleinschätzung begehen.“ Er führte aus: „Sie müssen wissen, dass das islamische Iran und seine Streitkräfte bereiter und stärker als je zuvor den Finger am Abzug haben und jede erneute Aggression und jeden erneuten Angriff der Feinde dieses stolzen Landes und Volkes schnell, entschlossen, kraftvoll und umfassend beantworten werden.“

Er sagte weiter: „Die amerikanisch-zionistischen Feinde haben das tapfere iranische Volk und seine mächtigen Streitkräfte mehrfach auf die Probe gestellt.“ Er stellte klar: „Wir haben mit Gottes Größe und Willen bewiesen, dass wir unsere Stärke und Fähigkeit den Feinden auf dem Schlachtfeld zeigen. Sollte von unseren Feinden ein weiterer Fehler begangen werden, werden wir mit einer weitaus größeren Macht und Fähigkeit als im Ramadan-Vernichtungskrieg darauf reagieren, mit aller Kraft die Rechte des iranischen Volkes verteidigen und die Hand jedes Angreifers abtrennen.“