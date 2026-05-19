Rezaei: Ein neuer Angriff auf Iran wird Trump noch mehr blamieren

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments im Gespräch mit dem Fernsehsender Al-Masirah, dass jeder Angriff auf Iran mit einer stärkeren Antwort beantwortet werde.

Ebrahim Rezaei sagte im Interview mit Al-Masirah: „Jeder Angriff auf unser Land wird mit einer stärkeren Antwort beantwortet werden, und wir sind auf alle Szenarien vorbereitet.“

Er fügte hinzu: „Die Amerikaner müssen entweder unserer Diplomatie und unseren Bedingungen nachgeben oder sich der Macht unserer Raketen beugen.“

Dieser hochrangige iranische Beamte warnte: „Jeder neue Angriff auf Iran wird Trump nur noch mehr Schande bringen. Die Geschichte der Straße von Hormus wird nie wieder in ihren früheren Zustand zurückkehren, und keine Macht kann sie ohne unsere Zustimmung öffnen.“

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsausschusses sagte außerdem: „Wir sind dabei, einen neuen rechtlichen Rahmen umzusetzen, der vom Parlament verabschiedet wird, um die Meerenge zu verwalten. Unter diesem Rahmen werden feindliche Schiffe keine Erlaubnis zur Durchfahrt haben.“