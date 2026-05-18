Siebenmonatige Irrfahrt des Botschafters des Zionistischen Regimes in Kroatien

Laut dem Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung Yedioth Aharonoth, dass die kroatischen Behörden seit sieben Monaten die Akkreditierung des Botschafters des zionistischen Regimes nicht bestätigt haben.

Bereits im September 2025 hatte der kroatische Präsident aufgrund der anhaltenden Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen ein Treffen mit Gideon Sa'ar, dem Außenminister dieses Regimes, in Zagreb abgelehnt.

Er erklärte: Wenn ich mit einem Mitglied dieses Kabinetts zusammentreffen würde, wäre das gleichbedeutend mit der Akzeptanz der von Israel begangenen Gewalt, des Völkermords und der Kriegsverbrechen.