Ehemaliger US-Verteidigungsminister: Irans Atomprogramm ist keine unmittelbare Bedrohung

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte „Robert Gates“, US-Verteidigungsminister unter den Regierungen von „George W. Bush“ und „Barack Obama“, im Interview mit der Sendung „Face the Nation“ von CBS News über das friedliche Atomprogramm Irans: Ich glaube nicht, dass das iranische Atomprogramm eine unmittelbare Bedrohung darstellt.

Der ehemalige US-Verteidigungsminister fügte hinzu: Ich denke, letztendlich ist die einzige Erfolgschance zur Lösung der Iran-Frage die Verhandlung. Verhandlung ist sicherlich der einzige Weg, der die Erfolgschancen zu erhöhen scheint.

Robert Gates sagte dann: Zum ersten Mal in unserer Geschichte sehen wir uns in Europa und Asien mit Feinden gegenüber, die mit Atomwaffen bewaffnet sind. Wenn China seine strategische nukleare Modernisierung abgeschlossen hat, werden China und Russland zusammen fast doppelt so viele strategische Atomsprengköpfe haben wie wir. Wir waren noch nie mit einem Land konfrontiert, das eine größere Produktions- und Industriekapazität hat als die Vereinigten Staaten. Wir waren noch nie mit einem Land konfrontiert, das technologisch so fortschrittlich ist wie wir, uns in einigen Bereichen voraus ist und uns in fast einigen anderen Bereichen gleichkommt. Also sehen wir uns einem Feind gegenüber, der mächtiger ist. Ob es nun strategische Verbindungen sind oder Entwicklungshilfe oder Handel oder was auch immer, die Chinesen beschäftigen sich auf der ganzen Welt mit diesen Fragen, also denke ich, wenn man all dies zusammennimmt, ist dies eine sehr, sehr gefährliche Zeit.