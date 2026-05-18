Hoher islamischer Dschihad-Funktionär: Netanjahu hat an keiner Front einen Sieg errungen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte „Mohammad Al-Hindi“, stellvertretender Generalsekretär der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad, im Interview mit Al Jazeera: „Wir haben uns an unsere Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens gehalten, insbesondere in der Austauschfrage, aber Israel hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt.“

Er erklärte, dass Israel derzeit nur über die Waffenübergabe spreche, und fügte hinzu: „Tel Aviv hat keine der Verpflichtungen der ersten Phase umgesetzt und konzentriert sich in der zweiten Phase lediglich auf das Thema Waffen.“

Dieser Islamischer-Dschihad-Funktionär erklärte, dass das zionistische Regime die Mudschahedin im Gazastreifen verfolgen und ins Visier nehmen wolle, und fügte hinzu: Israel habe auf keinem der Felder, einschließlich Gaza und Westjordanland, ein entscheidendes Ergebnis erzielt.

Mit Blick auf die Regierungssituation im Gazastreifen sagte er: Tel Aviv ist weder mit der Bildung eines technokratischen Komitees für die Verwaltung Gazas einverstanden noch mit der Übergabe der Gaza-Verwaltung an die Palästinensische Autonomiebehörde; denn es wolle weiterhin das Thema der Konfrontation mit der Hamas als Vorwand aufrechterhalten.

Der stellvertretende Generalsekretär des Islamischen Dschihad warnte, dass bei einer Waffenübergabe durch den palästinensischen Widerstand die mit dem zionistischen Regime verbündeten Milizen die Verwaltung der Angelegenheiten Gazas übernehmen würden.

Er fügte hinzu: Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, verfolge die Eskalation der Spannungen im Gazastreifen mit Wahlzielen, und dies, obwohl er an keiner Front einen Sieg errungen habe und nun eine wahltaktische Nutzung der Eskalation der Lage in Gaza anstrebe.

Dieser palästinensische Funktionär hielt eine erneute großflächige Kriegseröffnung durch Israel zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich und stellte klar: „Eine Wiederaufnahme des Krieges ist derzeit unwahrscheinlich, weil Israel grünes Licht von Amerika braucht, und dieses Thema wird sich wahrscheinlich bis nach dem Ende des Iran-Krieges verzögern.“

In einem anderen Teil seiner Ausführungen sagte er: „Israel ignoriert das Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen, und keine Partei zwingt es zur Erfüllung seiner Verpflichtungen.“

Er sagte auch: „Was der sogenannte Friedensrat genannt wird, übermittelt lediglich die Forderungen Israels.“

Der stellvertretende Generalsekretär des Islamischen Dschihad kritisierte abschließend die US-Politik und erklärte: „Die Trump-Regierung erteilt grünes Licht für alle Maßnahmen Israels im Gazastreifen.“