Deutscher Minister: G7 soll über dauerhaftes Ende des Iran-Krieges sprechen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die überregionale Zeitung Al-Quds Al-Arabi erklärte der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil am Montag: Die G7 biete eine geeignete Plattform für Gespräche über Wege zur dauerhaften Beendigung des Iran-Krieges – eines Krieges, der seiner Meinung nach neben der Blockade der Straße von Hormuz eine ernsthafte Gefahr für die Weltwirtschaft darstelle.

Laut Reuters wird Klingbeil an dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7 in Paris teilnehmen. Dieses Treffen findet am Montag und Dienstag statt.

Er betonte den europäischen Ansatz und sagte: „Unser Weg als Europäer ist klar; wir setzen auf Zusammenarbeit statt Konfrontation, auf Partnerschaft, Verlässlichkeit, freien Handel und Rechtsstaatlichkeit.“

Der deutsche Finanzminister wies auch darauf hin, dass die jüngsten Krisen die Notwendigkeit zeigen, dass Deutschland und Europa in den Bereichen Rohstoffe, Energie und Lieferketten unabhängiger und widerstandsfähiger werden.

Klingbeil fügte hinzu: Am Rande dieses Treffens werde es auch Gespräche mit den Finanzministern Brasiliens, Indiens, Südkoreas und Kenias geben – eine Maßnahme, die mit dem Ziel verfolgt werde, internationale Partnerschaften auszubauen.

Er betonte außerdem: Deutschland werde nicht zulassen, dass die Nahost-Krise die Aufmerksamkeit vom russischen Krieg gegen die Ukraine ablenke.