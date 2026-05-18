Taylor Greene droht Trump

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Novosti betonte Marjorie Taylor Greene, ehemaliges Mitglied des US-Kongresses: Wenn Trump beschließen sollte, US-Militärkräfte in den Iran zu entsenden, werden wir eine politische Revolution in unserem Land erleben. Es ist genug.

Sie fügte hinzu: Die Koalitionen werden sich zusammenschließen, und sie können nicht gestoppt werden. Ich betone diese Angelegenheit. Wir müssen diesen Krieg beenden. Das hier ist Dummheit.

Greene hatte zuvor als Reaktion auf die Drohungen ihres Präsidenten gegen den Iran unter Bezugnahme auf das Gesetz zu seiner Amtsenthebung erklärt: Trumps antiiranische Drohung ist teuflisch und eine Art Wahnsinn.