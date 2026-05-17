Haaretz: Trump ignoriert Netanyahus Forderung nach Krieg gegen den Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die zionistische Zeitung Haaretz: Benjamin Netanjahu, der Premierminister Israels, übt weiterhin Druck auf Donald Trump aus, um den Krieg gegen die Islamische Republik wieder aufzunehmen, doch es scheint, dass der US-Präsident ihm derzeit weniger Beachtung schenkt.

Dieses zionistische Medium fügte zu den inneren und Grenzherausforderungen des zionistischen Regimes hinzu: Die israelische Regierung und die Armee bereiten den Boden für eine neue Kampfrunde im Gazastreifen vor. Die Hauptfrage lautet: Wo werden die notwendigen Kräfte für diese Operation herkommen? Die Disziplin in der israelischen Armee hat zudem ihren niedrigsten Stand erreicht – ein Problem, das nicht nur auf die Haredim beschränkt ist.

Haaretz schrieb auch über den brüchigen Waffenstillstand zwischen dem Iran und Amerika sowie die Unfähigkeit Washingtons, eine Entscheidung zu dieser Frage zu treffen: Die lange Wartezeit dauert an, und der US-Präsident reiste zu einem Gipfeltreffen nach China, ohne eine Entscheidung über die Fortsetzung des Krieges mit dem Iran getroffen zu haben.