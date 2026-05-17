Beispiellose Sicherheitsoperation der Hashd al-Shaabi nahe dem saudischen Grenzübergang

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm erklärte eine Sicherheitsquelle in der irakischen Provinz Al-Anbar, dass die Kräfte der Hashd al-Shaabi beispiellose Sicherheitsmaßnahmen in den Gebieten ergriffen hätten, die zum Grenzübergang Arar nahe Saudi-Arabien führen.

Sie fügte hinzu, dass die genannte Operation nach der Beobachtung verdächtiger Bewegungen von Überresten terroristischer Gruppen durchgeführt wurde.

Diesem Bericht zufolge verfolgten die Kräfte der Hashd al-Shaabi die Überreste von Terroristen, indem sie die Wüstengebiete nahe diesem Grenzübergang säuberten. Sie entdeckten auch eine Reihe von Verstecken des IS und entschärften Bomben, die aus der Zeit ihrer Angriffe übrig geblieben waren.