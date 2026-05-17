Hisbollah: Die Besatzer werden keine Ruhe finden; der Widerstand geht weiter

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die libanesische Hisbollah in einer Erklärung, dass sie sich gegen Diktate und Druckausübung durch Amerika und andere mit dem Ziel der Durchsetzung von Optionen gegen die Souveränität des Landes ausspricht.

In der Erklärung heißt es weiter, dass die israelischen Besatzer niemals Ruhe finden werden, solange es Widerstandskämpfer und ehrenhafte Freie auf libanesischem Boden gibt.

Die Hisbollah betonte, dass die Rede von einem Friedensabkommen zwischen der libanesischen Regierung und dem zionistischen Regime eine Abweichung und einen Versuch darstelle, den zionistischen Feind freizusprechen. Die libanesischen Amtsträger sollen aufhören, dem zionistischen Feind kostenlose Zugeständnisse zu machen und die Rechte des Landes zu missachten. Die Übergriffe des Regimes gegen den Libanon müssen endgültig und vollständig beendet werden.

Die Hisbollah bekräftigte die Option des Widerstands gegen die zionistische Besatzung.