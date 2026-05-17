Israelisch-amerikanischer Historiker: Zionismus hat eine moralische und materielle Sackgasse erreicht

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichteten Medien des zionistischen Regimes unter Berufung auf den israelisch-amerikanischen Historiker Omer Bartov, dass er auf eine strukturelle Sackgasse des Zionismus hingewiesen und gesagt habe: Der Zionismus in seiner gegenwärtigen Form hat sowohl moralisch als auch materiell eine Sackgasse erreicht.

Dieser Historiker betonte bei der Bewertung der Lage vor Ort: Was heute im Gazastreifen geschieht, ist ein vollumfänglicher Völkermord.

Bartov bemerkte zur politischen Zukunft Amerikas und dessen Haltung gegenüber Tel Aviv: Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, ist eine rassistische Persönlichkeit, aber die Person, die ihn in Zukunft ersetzen wird, könnte ein völliger Gegner und Feind Israels sein.