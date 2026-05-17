  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Israelisch-amerikanischer Historiker: Zionismus hat eine moralische und materielle Sackgasse erreicht

17 Mai 2026 - 12:52
News ID: 1815259
Source: ABNA
Israelisch-amerikanischer Historiker: Zionismus hat eine moralische und materielle Sackgasse erreicht

Medien des zionistischen Regimes spiegelten scharfe Aussagen eines prominenten israelisch-amerikanischen Historikers wider, in denen er offen das Ende der Legitimität der gegenwärtigen Form des Zionismus erklärte.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichteten Medien des zionistischen Regimes unter Berufung auf den israelisch-amerikanischen Historiker Omer Bartov, dass er auf eine strukturelle Sackgasse des Zionismus hingewiesen und gesagt habe: Der Zionismus in seiner gegenwärtigen Form hat sowohl moralisch als auch materiell eine Sackgasse erreicht.

Dieser Historiker betonte bei der Bewertung der Lage vor Ort: Was heute im Gazastreifen geschieht, ist ein vollumfänglicher Völkermord.

Bartov bemerkte zur politischen Zukunft Amerikas und dessen Haltung gegenüber Tel Aviv: Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, ist eine rassistische Persönlichkeit, aber die Person, die ihn in Zukunft ersetzen wird, könnte ein völliger Gegner und Feind Israels sein.

Your Comment

You are replying to: .
captcha