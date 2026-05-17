Katar: Man muss eine Einigung erzielen, um eine erneute Eskalation der Spannungen zu verhindern

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT erklärte das katarische Außenministerium, dass Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, der Premierminister des Landes, telefonisch mit Faisal bin Farhan, dem Außenminister Saudi-Arabiens, über die Lage in der Region beraten habe.

Diesem Bericht zufolge betraf das Telefonat zwischen den katarischen und saudischen Seiten auch den Verlauf des Waffenstillstands zwischen dem Iran und Amerika.

Der Premierminister Katars betonte in diesem Telefonat die Notwendigkeit, die Vermittlungsbemühungen zur Lösung der aktuellen Krise durch Dialog zu unterstützen.

Er fügte hinzu, dass man eine dauerhafte Einigung mit dem Ziel erzielen müsse, eine erneute Eskalation der Spannungen zu verhindern.

Zuvor hatte der katarische Premierminister bereits mit kuwaitischen Amtsträgern über die Entwicklungen in der Region und den genannten Waffenstillstandsprozess beraten.