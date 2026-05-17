Forderung von 200 ehemaligen kanadischen Diplomaten nach Sanktionen gegen das zionistische Regime

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen forderten nahezu 200 ehemalige kanadische Spitzendiplomaten in einem Brief an Premierminister Mark Carney die Verhängung strenger Sanktionen gegen das zionistische Regime aufgrund dessen Verbrechen im Gazastreifen und im Libanon.

In dem Brief heißt es, die kanadische Regierung solle das Handelsabkommen mit dem zionistischen Regime überprüfen und die Botschaft übermitteln, dass sie das Strategische Kooperationsabkommen aussetzen werde, falls sich die Lage in Palästina und im Libanon nicht verbessere.

In dem Schreiben wird weiterhin auf die zunehmenden Übergriffe zionistischer Siedler im Westjordanland sowie die Position Tel Avivs zur Ausweitung des illegalen Siedlungsbaus mit dem Ziel, die Möglichkeit der Errichtung eines palästinensischen Staates zu zerstören, hingewiesen und die Notwendigkeit entschlossener Sanktionen betont.