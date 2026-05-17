Unser Nuklearrecht hat nichts mit Amerika zu tun; wir geben die Souveränität über die Straße von Hormus nicht auf.

Alaeddin Boroujerdi betonte in einem Interview, dass wir für den Beginn möglicher Verhandlungen unsere eigenen spezifischen Bedingungen haben. Er führte aus: Die Gegenseite muss die Prinzipien akzeptieren, andernfalls wären Verhandlungen ergebnislos und sinnlos. Sie müssen die Spielregeln einhalten. Sie haben uns den Krieg aufgezwungen, daher müssen sie anerkennen, dass sie die Angreifer sind, und Kriegsreparationen zahlen.

Er fuhr fort: Sie müssen akzeptieren, dass die blockierten iranischen Vermögenswerte freigegeben werden, denn dies ist ein offenes Unrecht gegenüber unserem Volk. Außerdem müssen die Sanktionen aufgehoben werden. Die Akzeptanz dieser Bedingungen ist zwingend erforderlich, denn welchen Nutzen hätte es für uns, wenn wir verhandeln – selbst wenn die Verhandlungen zwei Jahre dauerten – aber das Ergebnis eine Fortsetzung des Unrechts gegen das iranische Volk wäre?

Das Mitglied des Nationalen Sicherheits- und Außenpolitikausschusses des Islamischen Beratungsparlaments stellte klar: Auf der anderen Seite muss die Gegenseite akzeptieren, dass die Islamische Republik Iran die Hoheit über die Straße von Hormus hat, und dies ist ein Teil unserer nationalen Souveränität. Im letzten erzwungenen Krieg haben wir diesen Vorteil dank unseres Sieges über den Feind errungen, und wir werden ihn niemals aufgeben.

Boroujerdi betonte: Sie müssen auch akzeptieren, dass jede Vereinbarung in möglichen zukünftigen Verhandlungen eine Vereinbarung mit der gesamten Widerstandsachse, einschließlich des Libanon, des Irak und des Jemen, sein wird. Wenn sie diese Regeln nicht akzeptieren, wäre der Eintritt in Verhandlungen nutzlos.