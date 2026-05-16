Laut ABNA berichtete NBC News unter Berufung auf den American Automobile Association, dass der Treibstoffpreis seit Beginn des Angriffs der USA und des zionistischen Regimes auf den Iran im vergangenen Februar um 50 Prozent gestiegen sei.

Bloomberg berichtete zuvor, dass sich wachsende Frustration unter den republikanischen Gesetzgebern ausbreitet. Sie sagen, dass die Republikanische Partei teure Zeit für Themen aufwendet, die für die Amerikaner keinen Wert haben.

In diesem Bericht heißt es, dass der vom republikanischen Führungskongress mit zunehmender wirtschaftlicher Unzufriedenheit aufgrund der Kriegstreiberei von Donald Trump gegen den Iran konfrontiert ist. Die Republikaner versuchen, weniger als sechs Monate vor den Zwischenwahlen einen Konsens über jeden Plan zur Bewältigung der Lebenshaltungskosten in Amerika zu erzielen.

Der demokratische Abgeordnete Jason Crow sagte zuvor: Trump kümmert sich nicht um die steigenden Kosten und Probleme der Amerikaner.

Eine andere demokratische Abgeordnete, Iana Bresley, betonte: Die Benzinpreise, Lebenshaltungskosten und Versicherungen sind gestiegen und haben ihr höchstes Niveau erreicht. Trump betonte erneut, dass es ihm gleichgültig sei, ob man versucht, die Preise zu senken oder das finanzielle Wohl der Amerikaner zu verbessern.