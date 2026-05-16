Widerstand im Libanon: Das Schlachtfeld ist entscheidend gegen den zionistischen Feind

Laut ABNA berichtete die Website von Al-Mayadeen, dass der libanesische Widerstand auf der Grundlage erhaltener Informationen erneut seine Position der Ablehnung direkter Verhandlungen mit dem zionistischen Feind in Washington bekräftigt hat.

Dem Bericht zufolge bezieht der Widerstand seine Position zu einer Waffenruhe auf der Grundlage der Gegebenheiten vor Ort und nicht auf der Grundlage von veröffentlichten Erklärungen.

In dem Bericht wird klargestellt, dass der Widerstand betont, dass vergangene Erfahrungen zeigen, dass der zionistische Feind sich an keine Vereinbarung hält. Das Recht des Widerstands, gegen Besatzer zu kämpfen und die besetzten Gebiete des Libanon zu befreien, ist unbestreitbar, und seine Umsetzung auf dem Schlachtfeld wird von den Kommandeuren des Widerstands bestimmt.

Vergangenen Donnerstag begann in den USA eine neue Gesprächsrunde zwischen der libanesischen Regierung und dem zionistischen Regime.