Guderzi: Iran ist zu einem der Hauptakteure auf der internationalen Bühne geworden

Abbas Guderzi, Sprecher des Präsidiums des Parlaments, erklärte in einem Interview: „Weder sind die USA das gleiche Land wie vor dem 9. Esfand, noch ist der Iran der gleiche wie zuvor.“ Er sagte: Durch den Widerstand und die heilige Einheit der Nation sowie die Rolle der iranischen Streitkräfte bei der Konfrontation mit der amerikanisch-zionistischen Allianz, sind die USA von ihrem globalen Status gefallen, und der Iran ist zu einem der Hauptakteure auf der internationalen Bühne geworden.

Er beschrieb die Errungenschaften Irans im Ramadan-Krieg als sehr groß und sagte: Die Auswirkungen dieser Errungenschaften haben die Machtverhältnisse nicht nur im Nahen Osten, sondern auf der ganzen Welt verändert. Heute, was auch immer die USA tun, ihre verlorene Ehre wird nicht zurückkehren, und ihre Erniedrigung und Demütigung werden von Tag zu Tag zunehmen.

Das Mitglied des Präsidiums des Islamischen Konsultativrates betonte: Heute befindet sich der Iran in einer neuen Dimension des aufgezwungenen Krieges; einem Krieg, der nicht ein Krieg der Möglichkeiten und Ausrüstung ist, sondern ein Krieg der Willen.

Guderzi stellte klar: Die Widerstandsfähigkeit der iranischen Nation angesichts einer hellen und strahlenden Zukunft wird auch in dieser Phase die USA besiegen, und mit der Gnade Gottes wird der endgültige Sieg der geduldigen und gläubigen Nation Irans zuteilwerden.