Abschuss von 450 Drohnen vom Libanon aus in Richtung der besetzten Gebiete

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera enthüllte Kanal 12 des zionistischen Regime-Fernsehens unter Berufung auf eine militärische Quelle dieses Regimes, dass die Hisbollah seit Kriegsbeginn bisher 450 Drohnen auf Stellungen dieses Regimes abgefeuert hat.

Ein bemerkenswerter Punkt in diesem Bericht ist die Betonung des Einsatzes von 120 Drohnen, die mit Glasfaser ausgestattet sind, die aufgrund ihrer kabelgebundenen Steuerung resistent gegen elektronische Kriegsführung sind.

Die libanesische Hisbollah erklärte, sie habe zum zweiten Mal eine Ansammlung militärischer Ausrüstung der Armee des zionistischen Regimes im Gebiet "Al-Iskandarouna" im Süden des Libanon mit Raketen beschossen.

Der Islamische Widerstand meldete in einer weiteren Erklärung auch einen Angriff mit Selbstmorddrohnen auf den Versammlungsort der Besatzungstruppen in der Stadt "Bint Jbeil".

Laut diesem Bericht griffen die Kämpfer der Hisbollah außerdem mit zwei weiteren Drohnen erneut die Ansammlung zionistischer Soldaten im Gebiet "Al-Iskandarouna" an, um den operativen Druck auf dieser Achse aufrechtzuerhalten.