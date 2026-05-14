China: Höchste Priorität ist die Verhinderung einer Rückkehr zu Konflikten mit dem Iran

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte die chinesische Botschaft in Washington in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters: In Bezug auf den Iran ist die dringendste Priorität derzeit, die Rückkehr zu Konflikten und die Wiederaufnahme des Krieges mit allen möglichen Mitteln zu verhindern.

Dies, während Marco Rubio, der US-Außenminister, gleichzeitig in einem Gespräch mit Fox News erklärte, dass Washington versuche, Peking zu überzeugen, durch Intervention und Druckausübung auf den Iran dieses Land zu zwingen, sich von seinen Aktionen in der Straße von Hormus und den Gewässern des Persischen Golfs zurückzuziehen.

Rubio sagte: Die USA haben China klar mitgeteilt, dass jede Unterstützung für den Iran die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Peking ernsthaft schädigen werde.

Dieser US-Beamte wiederholte das angebliche Thema der chinesischen Unterstützung für den Iran und sagte, dass dies als einer der Hauptschwerpunkte in den zukünftigen Handelsgesprächen mit Peking behandelt werde.

Er wies auch darauf hin, dass das übergeordnete Ziel der USA darin bestehe, Meinungsverschiedenheiten mit China zu managen, um einen Krieg zu vermeiden und die globale Stabilität zu erhalten.