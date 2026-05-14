Naim Qassem: Wir werden uns niemals dem zionistischen Regime ergeben; wir sind dem Iran dankbar

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar erklärte Scheich Naim Qassem, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, in einer Botschaft an Ayatollah Arafi, den Leiter der iranischen Hawza: Wir sind dankbar für Ihre Botschaft, die Ihre Sorge, Liebe und Unterstützung für die Hisbollah im Libanon, ihren islamischen Widerstand und ihre standhaften und widerstandsfähigen Unterstützer zum Ausdruck bringt.

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon erklärte: Im Libanon stehen wir einem wilden israelischen Feind gegenüber, der nach Expansion, Besatzung und der Aneignung der Souveränität der Nationen unserer Region strebt, so wie er es im besetzten Palästina und in Jerusalem tut. Dieser Feind wird vom ungerechten und tyrannischen Regime der USA mit all seinen Kräften und Ressourcen unterstützt, während die Welt ohrenbetäubend schweigt und einige im Westen, die sich diesem Feind ergeben, mit ihm kooperieren.

Naim Qassem betonte: Dennoch zeigt die Geschichte der Hisbollah und aller ehrenhaften Kämpfer des Widerstands, dass sie dem israelischen Feind entgegentraten und ihn im Befreiungsjahr 2000 aus unserem Land vertrieben. Die Besatzer, die die Niederlage nicht ertragen konnten, wiederholten ihre Aggression im Jahr 2006 für dreiunddreißig Tage, scheiterten jedoch. Dann begannen sie eine weitere brutale Aggression, die zur Märtyrerschaft des Sayyid der Märtyrer der Umma, Sayyid Hassan Nasrallah (möge Allah mit ihm zufrieden sein), zusammen mit anderen Führern und rechtschaffenen Märtyrern führte und zu einer großen Aufopferung der Widerstandskämpfer, des Volkes und der Zerstörung von Häusern und Dörfern im September 2024.

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon fügte in seiner Botschaft hinzu: Wir stellten uns ihnen in der Schlacht von "Uli al-Bas" (Die Ersten der Tapferen). Sie wiederholten heute, seit dem 2. März, ihre Aggression, und wir stellten uns ihnen in der Schlacht von "Al-Asf al-Ma'kul" (Der gefressene Sturm). Der Widerstand und seine populäre Basis haben bewiesen, dass sie für die Besatzung undurchdringlich sind. Sie werden sich ihr nicht ergeben, und so Allah will, werden die Ziele des Feindes nicht verwirklicht.

Er fügte hinzu: Der Feind hat keine Wahl, als verzweifelt zu sein, die Aggression zu stoppen, sich aus unserem besetzten Land zurückzuziehen, die Gefangenen freizulassen und die Vorwände für die Aggression aufzugeben. Der Feind wird mit seiner Aggression und seinen Verbrechen weder Stabilität noch eine Zukunft erreichen.