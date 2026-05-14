Tel Aviv: Wir haben keine Möglichkeit, uns vollständig vor den Drohnen der Hisbollah zu schützen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera räumte eine militärische Quelle des zionistischen Regimes heute, am Mittwoch, ein, dass die Drohnen der libanesischen Hisbollah eine echte Bedrohung für dieses Regime darstellen.

Die amerikanische Zeitung Washington Post fügte in diesem Bericht unter Berufung auf eine militärische Quelle des zionistischen Regimes hinzu: Die Drohnen der Hisbollah sind eine Bedrohung, an die wir uns noch anpassen müssen. Tel Aviv setzt seine gesamte verfügbare militärische Technologie ein, aber es gibt keine Möglichkeit, sich vollständig vor den Drohnen der Hisbollah zu schützen.

Dies, obwohl hebräische Medien, darunter Kanal 15 des zionistischen Regime-Fernsehens und die Nachrichtenwebsite I24 News, bereits zuvor eingeräumt hatten, dass die Hisbollah gestern einen ihrer heftigsten und einzigartigsten Drohnenangriffe gegen die besetzten Gebiete durchgeführt habe.

In diesem Bericht hieß es, dass die genannten Angriffe in zwei Wellen erfolgten: Zuerst wurden Stellungen zionistischer Soldaten im Südlibanon angegriffen, und die zweite, heftigere Welle traf die Tiefe der nördlichen Gebiete der besetzten Gebiete.

Die hebräischen Medien fügten hinzu, dass die Hisbollah-Drohnen für einige Minuten über dem Zielobjekt schweben und Personen zwischen den Gebäuden verfolgen. Die Sorge Tel Avivs ist, dass selbst wenn einige dieser Drohnen abgeschossen werden, andere Drohnen ihr Ziel weiterhin verfolgen.