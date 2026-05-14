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Araghchi: Komplizenschaft mit dem israelischen Regime ist unverzeihlich

14 Mai 2026 - 10:27
News ID: 1814117
Source: ABNA
Araghchi: Komplizenschaft mit dem israelischen Regime ist unverzeihlich

Der Außenminister unseres Landes schrieb in einer Nachricht auf seinem Profil in einem sozialen Netzwerk als Antwort auf die jüngsten Äußerungen Netanjahus: "Komplizenschaft mit dem israelischen Regime ist unverzeihlich."

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister unseres Landes, in einer Nachricht auf seinem Profil in einem sozialen Netzwerk als Antwort auf die jüngsten Äußerungen Netanjahus: "Komplizenschaft mit dem israelischen Regime ist unverzeihlich."

Er fügte hinzu: "Netanjahu hat nun öffentlich das preisgegeben, was die iranischen Sicherheitsinstitutionen vor langer Zeit unserer Führung übermittelt hatten."

Araghchi wies darauf hin: "Feindschaft mit der großen iranischen Nation ist ein dummes Glücksspiel, und Zusammenarbeit sowie Komplizenschaft mit Israel auf diesem Weg sind unverzeihlich."

Er betonte: "Diejenigen, die eine Rolle bei der Komplizenschaft mit Israel spielen, um Zwietracht zu säen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

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