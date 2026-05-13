23 Operationen der Hisbollah gegen das zionistische Regime an einem Tag

Laut dem Korrespondenten von ABNA unter Berufung auf RT hat die libanesische Hisbollah mit der Veröffentlichung von Erklärungen die Durchführung von 23 Operationen an einem Tag gegen den zionistischen Feind als Reaktion auf den Waffenbruch durch Tel Aviv gemeldet.

Die Hisbollah betonte, dass diese Operationen zur Verteidigung des Landes und des libanesischen Volkes und als Antwort auf den Waffenbruch und den Angriff auf die Dörfer im Süden des Landes durchgeführt werden.

Gemäß diesem Bericht wurden die Stellungen der zionistischen Soldaten in Hula, nahe dem Fluss Dair Siryan, Tayr Harfa und entlang der Route Naqoura - Iskandarouna angegriffen.

Außerdem wurden Merkava-Panzer durch Raketen und Drohnen der Hisbollah in Al-Bayyada, Al-Tayyiba, Al-Iskandarouna und Hula getroffen.