Laut der Nachrichtenagentur ABNA warnte Sergej Lawrow, der russische Außenminister, in einem Interview mit dem Fernsehsender „RT India“, dass der Schaden für den globalen Energiesektor sehr groß sein würde, falls es zu einem Konflikt in der Bab al-Mandab-Straße käme.

Er sagte: Russland habe vorgeschlagen, einen Entwurf einer BRICS-Erklärung zur Lage in der Straße von Hormus auszuarbeiten, aber Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten dies verhindert.

Der russische Beamte stellte klar: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verfolge in Bezug auf Russland in allem außer der Ablehnung von Gesprächen die Politik der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden.

Lawrow fügte hinzu: Die Trump-Regierung strebe eine wirtschaftliche Bestrafung Russlands an. Die USA versuchten mit Sanktionen, Rosneft und Lukoil vollständig aus dem internationalen Handel zu verdrängen.

Der russische Außenminister sagte: Washington versuche, die Kontrolle über die frühere Ölkooperation Venezuelas mit Rosneft zu erlangen. Die Amerikaner wollten die Nord Stream Pipeline, die europäischen Unternehmen gehörte, billig kaufen und die zerstörten Gasleitungen wieder aufbauen.

Lawrow fügte hinzu: Die USA verheimlichten nicht ihren Wunsch, den Gastransit von Russland nach Europa durch die Ukraine zu kontrollieren.

Der russische Außenminister bemerkte: Ohne die Gründung eines palästinensischen Staates werde das Zentrum des Extremismus im Nahen Osten für Jahrzehnte bestehen bleiben.

Er sagte: Eurasien werde weiterhin eine Rolle bei der Stabilisierung der globalen Lage spielen. Indiens Interessen an der Kraftstoffbeschaffung aus Russland würden nicht unter den ungerechten Handlungen des Westens leiden; Moskau werde alles in seiner Macht Stehende tun, um dies zu gewährleisten.