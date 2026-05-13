Welle negativer Reaktionen auf Trumps Äußerungen; der US-Präsident ist der Grund für die Teuerungen

Laut dem Korrespondenten von ABNA unter Berufung auf Al Jazeera haben Trumps jüngste Äußerungen über die US-Wirtschaft eine Welle negativer Reaktionen unter den Politikern des Landes ausgelöst. Auf die Frage eines Journalisten: „Inwieweit ermutigen Sie die angespannte wirtschaftliche Lage in den USA und der stetige Anstieg der Inflation zu einer Einigung mit dem Iran?“ antwortete er kürzlich: „Überhaupt nicht. Wenn wir über den Iran sprechen, ist das Einzige, was zählt, dass sie keine Atomwaffen haben dürfen! Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner.“

Diese Äußerungen Trumps erfolgen in einer Zeit, in der die US-Wirtschaft eine angespannte Phase durchläuft. Nach dem Krieg gegen den Iran kam es zu weitreichenden Spannungen auf den Energiemärkten, und der Benzinpreis in den USA ist stark gestiegen. Die Inflation hat zudem den höchsten Stand seit Mai 2023 erreicht.

In diesem Zusammenhang schrieb Nancy Pelosi, ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in einem Beitrag: „Ist es klarer denn je, dass Trump sich nicht um euch kümmert? Er sagte: ‚Überhaupt nicht!‘“

Der US-Demokratenabgeordnete Jason Crow erklärte ebenfalls: „Trump ist es egal, dass die Kosten steigen und die Amerikaner Probleme haben.“

Eine andere US-Demokratenabgeordnete, Iyanna Brissley, betonte: „Die Benzinpreise, die Lebenshaltungskosten und die Versicherungen sind gestiegen und haben ihr höchstes Niveau erreicht. Trump hat erneut betont, dass es ihm egal ist, sich um Preissenkungen oder das finanzielle Wohlergehen der Amerikaner zu bemühen.“

Der bekannte US-Senator Bernie Sanders sagte ebenfalls: „Der Narzisst par excellence! Ihm ist die finanzielle Lage der Amerikaner egal, weil die Probleme der Arbeiterklasse für ihn nicht wichtig sind. Was zählt, ist, dass seine Familie reicher wird.“

Rafael Warnock, Mitglied des US-Repräsentantenhauses, wies darauf hin, dass Trumps Äußerungen seine Kritiker nicht schockiert hätten, und betonte: „Ja, das haben wir gesehen.“

Katherine Clark, die Führerin der demokratischen Minderheit im Repräsentantenhaus, sagte: „Die Kosten sind wegen Trump gestiegen, und dennoch ist es ihm egal, was mit euch ist.“

Zahlreiche andere US-Senatoren und Abgeordnete reagierten ebenfalls mit Beiträgen in den sozialen Medien negativ auf diese Äußerungen Trumps.