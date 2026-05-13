Zunehmender Druck auf den britischen Premierminister zum Rücktritt

Laut dem Korrespondenten von ABNA berichtete die Daily Mail, dass der Druck auf Keir Starmer, den britischen Premierminister, zurückzutreten, zugenommen hat, sodass sogar die Innenministerin und der Außenminister Großbritanniens ihn zum Rücktritt aufgefordert haben.

In diesem Zusammenhang begaben sich am Montag mehrere prominente Persönlichkeiten der britischen Regierung, darunter der Verteidigungsminister, in den Amtssitz des Premierministers.

Es wird erwartet, dass die Forderungen an Starmer zum Rücktritt zunehmen. Es wird auch berichtet, dass der Gesundheitsminister und der Bürgermeister von Manchester sich im Geheimen darauf vorbereiten, mit zukünftigen Entwicklungen umzugehen.

Charlotte Nichols, Abgeordnete für den Wahlkreis Warrington North, betonte, der Premierminister habe nicht die nötige Kontrolle über die Regierungsführung des Landes. Sie fügte hinzu: „Es ist vorbei, es ist Zeit, dass jemand anderes die Zügel in die Hand nimmt.“

Dieser Druck verstärkte sich, nachdem vier Assistenten des britischen Kabinetts unter Berufung auf das mangelnde Vertrauen in die Fähigkeit des Premierministers, den gegenwärtigen Kurs zu ändern, aus der Regierung zurücktraten. Zwei weitere forderten Starmer ohne Rücktritt zum Rücktritt auf. Dies, obwohl Starmer seinen Entschluss bekräftigt hat, seinen politischen Weg fortzusetzen, und die Ernennung von sechs neuen Assistenten als Ersatz für diejenigen bekannt gab, die seinen Rücktritt gefordert hatten.

Diese Entwicklungen sind auf die Niederlage der Labour Party bei den Kommunalwahlen am vergangenen Donnerstag zurückzuführen, die die Parteimitglieder dazu veranlasst, Starmers Rücktritt zu fordern.

Die ersten Ergebnisse der britischen Kommunalwahlen deuteten auf eine schwere und katastrophale Niederlage der Labour Party gegenüber der rechten Reform Party Großbritanniens hin.

Die Labour Party unter der Führung des britischen Premierministers erlitt bei den Kommunalwahlen in der vergangenen Woche schwere und frühe Niederlagen; ein Ergebnis, das die Tiefe der Wut der Wähler zeigt und die Zweifel an Starmers politischer Zukunft verstärkt hat.