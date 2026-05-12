21 Operationen der Hisbollah im Südlibanon; 13 israelische Soldaten verletzt

Laut ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen gab das Gesundheitsministerium des israelischen Regimes zu, dass bei den gestrigen Kämpfen an der libanesischen Front 13 Soldaten dieses Regimes verletzt wurden.

In diesem Zusammenhang erklärte die Hisbollah in einer Stellungnahme, dass sie in den letzten 24 Stunden 21 Operationen gegen Stellungen der Armee des israelischen Regimes durchgeführt habe.

In dieser Erklärung heißt es, dass bei diesen Operationen Ansammlungen von feindlichen Soldaten und Fahrzeugen in den Gebieten „Wadi al-Uyun“, „Sirbin“, „Tayyiba“, „Tayr Harfa“, „Bayyada“, „Al-Naqura“ und im Flussbett des „Deir Siryan“ mit Selbstmorddrohnen und Raketenangriffen getroffen wurden.

Die Hisbollah teilte außerdem mit, dass bei diesen Operationen zwei Merkava-Panzer in „Rashaf“ und „Bayyada“, zwei D9-Bulldozer in „Al-Naqura“ und an der Straße von „Bayyada“, zwei Pionierfahrzeuge und ein Humvee in „Bayyada“ und „Tayr Harfa“ von den Kämpfern der Hisbollah getroffen wurden.

Die Gruppe fügte hinzu, dass ein neu errichteter Gefechtsstand in „Bayyada“, Artilleriestellungen der israelischen Armee in „Al-Adaisa“ angegriffen wurden und ein Treibstofftanker in „Tayr Harfa“ infolge des Widerstandsangriffs in Flammen aufging.

Die Hisbollah berichtete auch über die Bekämpfung einer Drohne der israelischen Armee über dem Himmel von „Tyrus“ mit einer Boden-Luft-Rakete und erklärte, dass alle Operationen dieser Gruppe als Reaktion auf den Bruch der Waffenruhe und die Angriffe des israelischen Regimes auf Dörfer im Südlibanon durchgeführt wurden.