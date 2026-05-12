Laut ABNA berichtete die Zeitung Yedioth Ahronoth, dass sich die zionistische Gesellschaft einer Bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung nähere.

In dem Bericht heißt es, politische und soziale Polarisierungen stellten eine größere Bedrohung dar.

Die hebräischsprachige Zeitung betonte, dass 30 Prozent der Zionisten darüber nachdächten, die besetzten Gebiete zu verlassen.

Dabei liege die tatsächliche Zahl der Zionisten, die nicht länger im Schatten von Instabilität und Unsicherheit in den besetzten Gebieten leben wollten, über diesem Wert.

Zuvor hatte bereits die hebräischsprachige Zeitung Haaretz eingeräumt, dass Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, es geschafft habe, die Polizei dieses Regimes zu seinem politischen Arm zu machen. Diese Aktion sei in Zusammenarbeit mit Danny Levy, dem erfolglosesten Generalinspekteur des zionistischen Regimes, erfolgt.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die Polizei des zionistischen Regimes unter der Amtszeit Levys offiziell zusammengebrochen sei.

Haaretz betonte: In allen Straßen sehen wir Waffen, und die Zahl der Toten steigt.